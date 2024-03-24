Україна

Півзахисник Миная прокоментував перемогу над ЛНЗ.

Закарпатський Минай напередодні здолав черкаський ЛНЗ у перенесеному гостьовому матчі сімнадцятого туру української Прем’єр-ліги.

ЛНЗ — Минай 1:2 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри півзахисник "лисів" Тимур Кораблін прокоментував виступ власної команди.

"Дуже важка гра була, але емоції після неї, навпаки, дуже приємні. Ми довго не перемагали на виїзді й нарешті перервали цю неприємну для себе серію. Ця перемога для наших уболівальників.

Як на мене, було важке поло, яке серйозно заважало грати у футбол. Добре, що нам удалось перемогти. А коли забив — то й сам не повірив. Класні емоції.

На кожну гру однаково налаштовуємось, граємо один за одного та б’ємось за місце в УПЛ на наступний сезон", — заявив український виконавець.

У наступній грі закарпатський Минай прийматиме Олександрію.