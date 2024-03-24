Україна

Форвард Миная прокоментував перемогу над ЛНЗ.

Напередодні закарпатський Минай здолав черкаський ЛНЗ у перенесеному гостьовому матчі сімнадцятого туру української Прем’єр-ліги.

ЛНЗ — Минай 1:2 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри нападник "лисів" Денис Устименко прокоментував виступ власної команди.

"Нелегкий поєдинок вийшов як для нас, так і для суперників. Як на мене, ми добре підготувались до матчу, виконали настанови тренерів та заслужено перемогли.

ЛНЗ дійсно складний суперник. Команда знаходиться в середині турнірної таблиці. Проте, нам не можна дивитись на це, нам потрібні очки, щоб виконати свою задачу. Так і грали.

У моменті з голом, коли віддавав пас Семотюк, я ніби знав, що м’яч прилетіть до мене. Удалось забити. У нас гарне порозуміння з Владиславом ще з часів виступів за Кривбас. Це й принесло результат у моменті з другим забитим м’ячем", — заявив український виконавець.

У наступній грі закарпатський Минай прийматиме Олександрію.