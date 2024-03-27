Україна

Півзахисник Зорі прокоментував адаптацію в новому клубі.

Під час останнього зимового трансферного вікна луганська Зоря за скромні 100 тис. євро зуміла підписати одного з найбільш продуктивних гравців другої частини сезону УПЛ — хорватського опорного півзахисника Якова Башича.

27-річний виконавець поступово призвичаюється до роботи в новому колективі й уже дав невелику інтерв’ю щодо того, як триває цей процес.

"Адаптація проходить чудово. У мене є досвід подорожей у різні місця від самого дитинства. Займався футболом у Хорватії, але частину часу не професійно. Грав за команду коледжу. Потім був в Академії НК Загреб.

Там у мене не було професійного контракту, тому зрозумів, що час зайнятись навчанням, та вирішив в 17 років поїхати до Сполучених Штатів Америки вчитись в Орландо, а потім — у Бостон. Там я вивчав психологію упродовж 4 роки. Міг залишитись та грати в MLS у футбол, але вирішив повернутися до Хорватії, у Хайдук Спліт.

До Зорі звик швидко, тому що тут мені комфортно. Усі хлопці та керівництво завжди допомагали мені у всіх питаннях. Адаптувався швидко, уже навіть зумів забити гол. Сподіваюсь, що й надалі буду приносити користь команді.

Скажу, що ми гарно працювали на зборах. Упевнений, що від матчу до матчу будемо тільки набирати.

Наскільки я знаю, Зоря завжди грала в кращих європейських турнірах. У нас чудовий клуб та класна команда. Упевнений, що зможемо прогресувати далі. Так, були проблеми восени, багато переїздів було, єврокубки… Це, можливо, також вплинуло на наше турнірне положення. Але все можна виправити. Усе залежить від нас.

Можу сказати, що в Туреччині ми гарно попрацювали, були організованими та набрали гарну форму. У нас зараз є баланс молодих та досвідчених гравців, що, на мою думку, чудово. Ми повинні вибиратися вище в таблиці.

Зараз я не можу сказати щось розгорнуто про рівень чемпіонату, але вже зрозумів, що це гарна ліга. Багато молодих гравців у багатьох командах, у тому числі — у нас. В Україні потрібно бути гарно готовим фізично, не поступатися в боротьбі, багато боротись", — заявив хорватський виконавець.

В УПЛ Башич уже встиг провести чотири повних матчі та забив один гол.