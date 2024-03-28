Україна

Нападник черкаського колективу розповів про адаптацію на новому місці.

Черкаський ЛНЗ під завісу зимового трансферного вікна в українському футболі здійснив трансфер кабовердійського нападника Ейнела Суареша, за якого словацький Тренчин отримав 250 тис. євро.

25-річний новачок під час беерзневої міжнародної павзи дав перше інтерв’ю на новому місці.

"Почуваюсь добре. ЛНЗ — цікавий проєкт. Це новий клуб для УПЛ й я справді радий бути тут.

Моя рідна країна, Кабо-Верде, дуже-дуже маленька. Але з футболістами хорошої якості. Усі, хто грає в національній збірній — є представниками закордонних чемпіонатів. Найбільш відомі гравці грають у Туреччині. Я ж перший кабовердієць в Україні, правда?

Свою можливість переїхати до Європи я отримав тоді, коли виступав за збірну U-16. Поїхав до Італії, у команду Новара Кальчо, потім грав у Бразі кілька років, а останнім клубом перед ЛНЗ був словацький Тренчин.

Бачив коментарі про себе в клубних мережах: "Нарешті він тут". Але, якщо чесно, то я дізнався про свій трансфер два тижні тому. Ми з агентом не розмовляли про жодні переходи чи зацікавленості інших команд. Я був сфокусований на виступах за Тренчин. Тільки коли надійшла офіційна пропозиція щодо мене, то тоді я вже дізнався.

Я інколи бачив у своїх соцмережах повідомлення типу: "Переходь до ЛНЗ!". Що? Що відбувається? Нічого не розумію. Це було доволі весело.

У Словаччині дуже конкурентний чемпіонат, але порівняти його з український я поки що не можу, бо зіграв тільки 45 хвилин у грі з Минаєм. Мабуть, пізніше я зможу сказати щось про це.

В Україні теж цікава ліга, а ще є великі клуби, як Шахтар та Динамо Київ, які постійно грають десь у єврокубках. Тож грати тут — велика можливість для мене.

Матч проти Миная? Це був дуже важкий дебют. У грі було багато контратак, а я був трохи втомлений, бо не грав фактично два останніх тижні до цього. Я можу краще, чесно! Я люблю дриблінг, бо це — мій почерк, тож намагатимусь робити це частіше", — заявив кабовердійський виконавець.

Наступний матч черкаський ЛНЗ проведе в гостях у львівського Руху.