У рамках 22-го туру української Прем'єр-ліги на нас чекає протистояння між Оболонню та Шахтарем, яке пройде на домашньому стадіоні київської команди.

Нікого не здивує, якщо за підсумками сезону ці суперники займуть перше та останнє місце.

Зрозуміло, що поки що відрив в Оболоні є, і останню перемогу вона здобула буквально в останньому турі, але до цього вона не перемагала дев'ять матчів поспіль. Навіть у Миная за десяток останніх ігор перемог більше. Команда в Іващенка з очевидною стелею, бюджет дуже обмежений – і, по суті, тут грають футболісти, яких більше в жодну іншу команду УПЛ не візьмуть. Та що УПЛ: Карпатам із першої ліги 90% цього складу не потрібні.

З Шахтарем, гадаю, зовсім все очевидно. Команда виграла попереднє чемпіонство, після нього розлучилася тільки з Трубіним, але заздалегідь подбала про його заміну – і, головне, дуже сильно посилилася. Кевін – посилення начебто не з воєнних часів, такий футболіст може й до збірної Бразилії з часом дорости. Плюс до цього клуб знаходить і внутрішні ресурси: Ласіна Траоре ніби повернувся на той рівень, який був у нього до травми, чим забезпечив серйозну конкуренцію Сікану та Келсі.

Загалом, Шахтар набагато сильніший. Чекаємо на його легку перемогу? Не все так просто.

Якщо “пивовари” 23 березня навіть контрольний матч зіграли (програли Зорі 1:2), то у Шахтаря в останні пару тижнів хіба що перекотиполе по базі не літало. Звісно, майже всі українські футболісти Шахтаря їздили до збірної і так чи інакше допомагали їй обіграти боснійців та ісландців. Азарові та Гочолейшвілі можуть знайти з ними спiльну мову: вони так само, через біль, піт і сльози, пробилися на чемпіонат Європи. І навіть глибокий запасний “гірників” Міроші не гаяв часу задарма: забив у ворота Монголії, за рідну Танзанію.

Зрозуміло, що бразильці до збірної (поки що) не їздять. Звичайно, можна згадати Різника, Бондаренка, Криськіва, які не знадобились Реброву. Але все одно, перевага в ігровій свіжості у “пивоварів” величезна. Треба розуміти, що “гірники” не просто їздили до збірних: вони переважно грали найскладніші матчі, де доводилося переламувати хід гри, працювати до самого кінця – і багато саме їздили, а не літали. Оболонь має мати перевагу у фізичній готовності, яка в принципі велика гордість для команди Іващенка.