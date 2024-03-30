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Керманич Полісся розповів про підготовку до гри проти Чорноморця.

У двадцять другому турі української Прем’єр-ліги житомирське Полісся проведе домашній матч проти одеського Чорноморця.

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Т.в.о. головного тренера "вовків" Сергій Шищенко напередодні гри поділився очікуваннями від прийдешнього протистояння.

"Було трохи часу попрацювати під час перерви на матчі збірних. Дуже багато роботи для нас із тренерським штабом, зі спортивним директором. Багато спілкуємось поміж собою, тому практично не виходимо з четвертого поверху нашої клубної бази.

Те, що ми запланували зробити — ми зробили дуже в хорошому обсязі й у тактичному плані, і те, бачення гри, що я хочу спостерігати від гравців, вони вже демонструють.

Я дуже задоволений, що вони розуміють, що я від них хочу, і я дуже здивований, і радий, що, у нас все виходить так швидко. Я хочу бачити агресивний футбол в атаці, збалансований футбол у всіх аспектах гри: і в обороні, і в атаці. Я за такий футбол.

На останньому тренуванні ми привітали Богдана Михайліченка з виходом нашої збірної на Євро і в дуже хорошому настрої хлопці, тому що збірна — це завжди дуже емоційно. Настрій після збірної завжди такий добрий, хороший, позитивний. Хлопці зустріли їх дуже весело і вони тренувалися в хорошому настрої.

Довгі тренування? Це ніякий не новий стиль. Це просто так затягнулось заняття, тому що були стандарти, були тактичні моменти, тому тренування стало тривалішим по часу", — заявив український фахівець.

Матч Полісся — Чорноморець відбудеться 30 березня, о 15:30.