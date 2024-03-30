Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинкiв першого дня 22-го туру чемпіонату України, який відбудуться 30 березня.

Матчу Оболоні та Шахтаря ми присвятили окремий матеріал.

СУБОТА, 30 БЕРЕЗНЯ, 15:30. СТАДІОН "ПОЛІССЯ", ЖИТОМИР. ТРАНСЛЯЦIЯ НА УПЛ.TV

У другому матчі дня зіштовхнуться дві глибоко кризові команди.

І Полісся, й Чорноморець набрали 2024-го року по одному очку. Стільки ж набрав Металіст 1925, решта – більше. При цьому ситуація всередині команд є принципово різною, і відреагували на кризу вони теж по-різному.

Полісся звільнило тренера та призначило людину з клубної структури: Сергій Шищенко раніше працював із дублем. Чорноморець не те, що не звільняє наставника – він скоріше має боятися його звільнення, бо без Романа Григорчука одеський клуб остаточно перестане нагадувати щось конкурентоспроможне. Тобто проблеми величезні і в тих, і в інших, але виходи доводиться шукати по-різному.

Шищенку треба набирати очки у кожному матчі, щоб влітку отримати повноцінний контракт. Григорчуку в принципі не личить показувати результати на рівні аутсайдера: навіть якщо він збирається йти влітку, йому потрібно покращувати резюме. Окремий штрих до протистояння: відсутність центральних захисників обох команд. У Полісся дискваліфікацію за вилучення відбуває Чоботенко, а у Чорноморці жовтих перебрав Володимир Салюк.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ Полісся: Бойко — Кравченко, Кравець, Шабанов, Михайліченко — Танковський, Крушинський — Козак, Фортюне, Назаренко — Будківський Чорноморець: Варакута — Єрмаков, Аршич, Гучек, Брагару — Кузик, Васильєв, Авагімян — Бойчук, Бадібанга, Штогрін

прогноз 0:0

СУБОТА, 30 БЕРЕЗНЯ, 18:00. "АВАНГАРД", РІВНЕ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА УПЛ.TV

А закриє суботню програму дуель із прихованою “родзинкою”.

Гра Вереса і Кривбасу має не таку вже гучну вивіску, але вона може бути дуже показовою в контексті розподілу місць на самій верхівці. Верес, звичайно, йде дуже низько, але на його полі очки втратили і Шахтар, і Динамо. Чи впорається команда, яка вже, очевидно, найсильніша та найстабільніша з “простих смертних”?

Кривбас має дуже глибокий склад: Динамо, наприклад, точно обмеженіше, коли справа стосується атаки і центру оборони. Кривбас знаходить ресурси для посилення, причому навіть останнім часом: ось, під час перерви на збірні підписав Конаду Ядома, який навіть у національній збірній Гани нещодавно закривав центр оборони. При цьому, звичайно, коли проти нього почали грати як проти гранда (тобто глибоко оборонятися), команді стало набагато важче атакувати.

Але Колос на 95-й хвилині дотиснути вдалося, ЛНЗ взагалі розгромили. Вересу буде трохи складніше без Владислава Шарая, але він у будь-якому складі готовий випалювати свою половину поля. Кривбасу вже явно мало нічиїх: він хоче, як мінімум, місце у топ-3, а це все одно, що боротьба за чемпіонство. Подивимося, чи вийде у команди Вернідуба зіграти у Рівному краще, ніж Динамо та Шахтарю.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ Верес: Паст — Морозко, Кучеренко, Вовченко, Гакман — Дахновський, Банада, Кучеров, Шастал — Яго — Мрвальєвич Кривбас: Кліщук — Понєдєльнік, Бескоровайний, Стецьков, Дібанго — Бізімана, Іліч — Кузик, Соса — Кожушко, Луньов.