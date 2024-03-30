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Півзахисник Полісся розповів про підготовку до гри проти Чорноморця.

Житомирське Полісся в двадцять другому турі української Прем’єр-ліги проведе домашній матч проти одеського Чорноморця.

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Півзахисник "вовків" Еміль Мустафаєв напередодні гри поділився очікуваннями від прийдешнього протистояння.

"У нас зараз стан не дуже — скільки вже три підряд чи чотири гри ми не можемо перемогти. Ну, відповідно, що треба робити? Треба ламати цю невдалу серію. Думаю, що все з Чорноморцем у нас вийде і ми виграємо цей матч.

Матчі молодіжки? Першу гру зіграли з монголами — 1:0 виграли. Теж був дуже цікавий матч. Ми всю гру пресингували їх. Усю гру були моменти — але не могли реалізувати. Уже на останніх хвилинах удалось забити гол.

Друга гра була з болгарами, це вже команда більш професійна, вища за рівнем. То з ними було тяжче грати, аніж проти монголів. Вважаю, для першого разу зіграв дуже непогано, хоча ще є, куди рости", — заявив український виконавець.

Матч Полісся — Чорноморець відбудеться 30 березня, о 15:30.