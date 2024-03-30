Україна

Півзахисник Руху прокоментував дебют у молодіжній збірній України.

Львівський Рух у двадцять другому турі української Прем’єр-ліги проведе домашній матч проти черкаського ЛНЗ.

Півзахисник "жовто-чорних" Таллес Бренер за кілька днів до протистояння розповів про настрій усередині свого колективу.

"Ми активно готуємось до матчу проти ЛНЗ. Збірники вже повернулись до розташування клубу й думаю, що вони в оптимальній формі підійдуть до понеділкової гри. Поразка в першому колі була дуже прикрою, тож ми хочемо взяти реванш у нашого суперника.

Рух зараз набрав хороший хід і перед кожним своїм матчем команда налаштовується на перемогу. Ми знаємо, якого результату хочемо досягти й докладемо для цього всіх зусиль. Зокрема, команда багато працює на тренуваннях та якісно вивчає своїх опонентів.

Важливо концентруватись на своїй грі та на полі довести, що ми є сильнішими за суперника", — заявив бразильський виконавець.

Матч Рух — ЛНЗ відбудеться 1 квітня, о 18:00.