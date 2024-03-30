Півзахисник Руху прокоментував дебют у молодіжній збірній України.
Таллес Бренер, фото ФК Рух Львів
30 березня 2024, 11:27
Львівський Рух у двадцять другому турі української Прем’єр-ліги проведе домашній матч проти черкаського ЛНЗ.
Півзахисник "жовто-чорних" Таллес Бренер за кілька днів до протистояння розповів про настрій усередині свого колективу.
"Ми активно готуємось до матчу проти ЛНЗ. Збірники вже повернулись до розташування клубу й думаю, що вони в оптимальній формі підійдуть до понеділкової гри. Поразка в першому колі була дуже прикрою, тож ми хочемо взяти реванш у нашого суперника.
Рух зараз набрав хороший хід і перед кожним своїм матчем команда налаштовується на перемогу. Ми знаємо, якого результату хочемо досягти й докладемо для цього всіх зусиль. Зокрема, команда багато працює на тренуваннях та якісно вивчає своїх опонентів.
Важливо концентруватись на своїй грі та на полі довести, що ми є сильнішими за суперника", — заявив бразильський виконавець.
Матч Рух — ЛНЗ відбудеться 1 квітня, о 18:00.