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Форвард Кривбасу прокоментував темпи свого відновлення.

Криворізький Кривбас у двадцять другому турі української Прем’єр-ліги проведе гостьовий матч проти рівненського Вересу.

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Нападник "червоно-білих" Роман Дебелко наразі не може допомогти команді через пошкодження, тому перед грою розповідав про свій стан здоров’я.

"Крок за кроком відновлююсь. Сподіваюсь, що вже в найближчому майбутньому повернусь на футбольне поле та зможу допомогти Кривбасу.

Моя травма — невелике ушкодження кульшового суглобу. Зараз вже гостра стадія позаду. Реабілітація підходить до завершення. Тому вже не можу дочекатись повернення на поле.

Чесно, інколи психологічно важче дивитись за грою зі сторони. Емоції переповнюють, переживаєш за партнерів. Тому для мене особисто краще бути на полі, аніж на трибуні.

Наших новачків оцінюю тільки позитивно — усі молодці, дуже стараються. Усі в команді завжди допомагають новачкам якнайшвидше адаптуватись до колективу, нашого стилю гру. Можна відмітити Прінса, який впевнено увійшов із перших матчів та одразу дав результат.

Ті ж Даня Соса та Джихад Бізімана. Ми бачимо, як вони прогресують та вдало виступають за свої національні збірні.

Коли повернусь на поле? Не хочеться давати прогнозів, адже ми вже стільки прогнозували… Як тільки все буде добре — я повернусь", — заявив український виконавець.

Матч Верес — Кривбас відбудеться 30 березня, о 18:00.