Шахтар в рамках поєдинку 22 туру елітного дивізіону чемпіонату України зіграє проти Оболоні. В стартовому складі "гірників" з'явиться Мар'ян Швед.

Оболонь: Кичак — Карась, Лук'янчук, Дубко — Грисьо, Черненко, Запорожець, Мороз, Прокопенко — Краснопір, Суханов

Запасні: Федорівський, Рибка, Нагієв, Вовкун, Осман, Слободян, Косовський, Груша, Козлов, Вишневський, Тарануха, Лях

Шахтар: Різник — Конопля, Бондар, Матвієнко, Азарові — Криськів — Швед, Бондар, Судаков, Кевін — Сікан

Запасні: Рудько, Гочолеішвілі, Міроші, Лацабідзе, Цуканов, Назарина, Гомес, Степаненко, Егіналду, Келсі, Траоре, Невертон

Нагадаємо, початок матчу Оболонь — Шахтар заплановано на 13:00. Стежте за текстовою онлайн-трансляцією на нашому сайті.