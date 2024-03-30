Стали відомі склади команд на матч УПЛ.
Мар'ян Швед, getty images
30 березня 2024, 12:16
Шахтар в рамках поєдинку 22 туру елітного дивізіону чемпіонату України зіграє проти Оболоні. В стартовому складі "гірників" з'явиться Мар'ян Швед.
Оболонь: Кичак — Карась, Лук'янчук, Дубко — Грисьо, Черненко, Запорожець, Мороз, Прокопенко — Краснопір, Суханов
Запасні: Федорівський, Рибка, Нагієв, Вовкун, Осман, Слободян, Косовський, Груша, Козлов, Вишневський, Тарануха, Лях
Шахтар: Різник — Конопля, Бондар, Матвієнко, Азарові — Криськів — Швед, Бондар, Судаков, Кевін — Сікан
Запасні: Рудько, Гочолеішвілі, Міроші, Лацабідзе, Цуканов, Назарина, Гомес, Степаненко, Егіналду, Келсі, Траоре, Невертон
Нагадаємо, початок матчу Оболонь — Шахтар заплановано на 13:00. Стежте за текстовою онлайн-трансляцією на нашому сайті.