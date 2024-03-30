Україна

Чорноморець із хет-триком Авагімяна зупинив невдалу серію в матчі проти Полісся

Команда Романа Григорчука не перемагала з початку грудня минулого року, тоді як суперники тепер тягнуть невдалу серію ще на місяць довше за неї.

Полісся — Чорноморець, фото УПЛ

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Полісся — Чорноморець 1:4

Голи: Кушніренко, 74 — Авагімян, 53, 60, 64, Кузик, 90



Полісся: Бойко — Кравченко, Кушріненко, Кравець, Михайліченко — Козак (Фортюне, 72), Танковський, Крушинський (Таллес, 62), Петряк (Будківський, 62) — Луїфер (Мустафаєв, 72), Ндукве (Назаренко, 46).



Чорноморець: Варакута — Путря, Гучек, Єрмаков, Брагару — Бадібанга (Альваренга, 89), Васильєв, Авагімян (Присяжнюк, 85) — Бойчук (Зе, 90+1), Ієде (Кузик, 46), Штогрін.



Попередження: Кушніренко, Таллес Коста, Бойко — Авагімян,



На 78-й хвилині був вилучений Богдан Кушніренко (Полісся) (друге попередження).