Україна

Команда Юрія Вернидуба в другому таймі скористалась перевагою за кількістю гравців на полі.

Поразка в надзвичайно важливому в плані визначення місць у турнірній таблиці матчі проти донецького Шахтаря (2:5) зіграла явно не на користь криворізького Кривбасу, який потім ледь дотискав Оболонь та Колос (двічі по 1:0) у наступних двобоях. Тому для команди Юрія Вернидуба так само, як і для інших, була потрібна міжнародна перерва та відпочинок від офіційних матчів, аби нарешті перезавантажитись.

Проте повертався до великої гри Кривбас із дуже непросто виїзду до Рівного, де місцевий Верес уже встиг у цьому сезоні відібрати очки в прямих конкурентів "червоно-білих", донецького Шахтаря та київського Динамо. Проте це все одно не дуже допомагало "червоно-чорним" залишити підвалини турнірної таблиці, тож у них зараз що не матч, то битва за виживання.

Проти Кривбасу Верес вирішив зіграти в розкутий футбол. На цьому моменті в першій частині сезону ми б разом запитали: "ЩО?!", однак ні, рівненці під керівництвом Шандрука намагаються грати за власним сценарієм, чого б це їм не коштувало. Якщо обставини не заважають, певна річ. І сам про ці "обставини" й був звітний поєдинок.

Початок матчу у виконанні "червоно-чорних" — супер. Одразу гольовий момент за участі Шастала, якого Паст вивів на побачення з воротарем, але влучити у ворота Дмитро так і не зумів. Потім Верес постійно намагався смикати суперників швидкими атаками й подекуди Кривбас був ледь не за мить від того, аби привезти м’яч у власні ворота. Однак тими поодинокими помилками ще потрібно було скористатись, до чого, наприклад, Дахновському б було дуже далеко.

А потім, на завершення першого тайму, у гру вступили ті самі "обставини". Мрвальєвич та Стецьков боролись у центрі поля, захисник безсоромно хапав нападника за все, що було під рукою, а коли повалив того на газон, то ще й по спині заїхав. Умисно чи ненавмисно? Арбітрам було байдуже, за великим рахунком, а ось смачну відмашку від чорногорця ліктем прямо в обличчя супернику вже було неможливо не помітити. Верес залишився в меншості на другий тайм.

Ми не знаємо, чи вигадав Шандрук у перерві щось таке, щоб могло стримати цю команду Юрія Вернидуба. Та й не дізнаємось ніколи, бо фактично на старті другого тайму простріл Дібанго з лівого флангу на ближній стійці підрізав у власні ворота Кучеренко й ось від цього рівнянам було вже важко відштовхнутись.

Ситуація для господарів була патовою — уперед не підеш, бо за спиною вже суперники напоготові, а відсидітись у захисті не дозволяє рахунок. Ось і зависнув Верес у центрі поля ледь не до самого завершення матчу, коли гості вже відверто віддавали м’яч та перебудувались під контратаки. І Кривбас свій другий м’яч зрештою таки знайшов, тоді як господарі до голу не прийшли, хоча й інколи небезпечно наближались на відстань влучного удару. Але долю гри вирішило саме вилучення.

У наступному турі рівненський Верес зіграє вдома проти київської Оболоні, а криворізький Кривбас прийматиме полтавську Ворсклу.Верес —0:2Кучеренко, 54 (авт.), Луньов, 89Паст — Гакман (Балан, 76), Кучеренко, Вовченко, Сміян — Дахновський (Курко, 76), Кухарук (Кльоц, 63), Кучеров, Шастал (Янаков, 63) — Яго (Шестаков, 46) — Мрвальєвич.Кліщук — Понєдєльнік, Бескоровайний, Стецьков, Дібанго — Бізімана, Вакулко (Іліч, 46) — Д. Кузик (По, 75), Задерака (Соса, 46), Микитишин (Луньов, 55) — Прінс (Хомченовський, 82).Попередження: Кухарук, Сміян, Вовченко — Вакулко