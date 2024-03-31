Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку 22-го туру чемпіонату України, який відбудеться 31 березня та розпочнеться о 15:30.

У рамках 22-го туру української Прем'єр-ліги на нас чекає протистояння між Ворсклою та Динамо, яке пройде на домашньому стадіоні полтавської команди.

Недiля, 31 березня, 15:30. Стадіон “Ворскла” ім. О. Бутовського, Полтава. Пряма трансляція на УПЛ.ТБ

Тільки матчі за право грати на Євро могли відвернути українських уболівальників від довгоочікуваної події, яку приніс один із товариських матчів Динамо.

Андрій Ярмоленко повернувся на поле! Один із найкращих бомбардирів в історії УПЛ та збірної України взяв участь у товариському матчі киян. Більше того, Ярмоленко вийшов одразу у стартовому складі. Ще більше: Андрій одразу оформив дубль.

Так, це був матч проти якихось любителів, але давайте будемо чесні: дуже багато людей навіть на порожньому полі не змогли б організувати два голи, якби вийшли після піврічного простою. Динамо випустило найсильніший чи майже найсильніший склад із тих, хто не поїхав до збірних (Моргун, Балаба, Біловар, Сирота, Дубінчак, Андріївський, Шепелєв, Кабаєв, Діалло, Ярмоленко, Беніто), і навіть клуб Денгофф команда обіграла лише 4:2. Без дубля Андрія могли виникнути проблеми навіть із аматорами!

Ярмоленко повертається в момент, коли найпотрібніше. Потрібніше глобально: у Динамо залишилося 12 матчів, і від ступеня успішності їхнього проходження місце може змінитись від першого до, як мінімум, четвертого. Але Ярмоленко особливо потрібний і локально: у найближчі п'ять днів у киян матчі з Ворсклою та Зорею, двома учасниками єврокубків цього сезону.

Щоправда, ступінь грізності полтавців сильно знижується, коли дізнаєшся про їхні втрати на флангах. М'якушко, Хрипчук та Пердута дискваліфіковані, і це просто величезна втрата у компоненті виходу з оборони в атаку. В Динамо теж є своя пробоїна у складі, але Шепєлєв, за всієї поваги до його старанності, і близько не такий незамінний. І тим не менше: Ворскла Шахтар змогла обіграти таким синтезом юніорів та ветеранів, що й на заміну випустити не було кого. Свій шанс ця команда вміє використати.

Тож чекаємо на ветерана – питання лише, в основі чи у другому таймі. Все ж таки Зоря, якщо всередині неї знову не розгориться бунт, теж складний суперник, і ресурси капітана, який тільки набирає форму, не безмежні. Але в будь-якому випадку, ви знаєте, чим інтригує саме цей матч. Взаємодія Ваната, Буяльського та Ярмоленка мала стати однією із родзинок всього чемпіонату – шкода, що травма вже позбавила нас цього видовища на половину сезону.

ЦІКАВІ ФАКТИ ВІД УПЛ

Гольова гостьова клубна рекордна серія Динамо в УПЛ триває 32 матчі – 71 гол.

Безпрограшна серія Динамо в УПЛ триває 8 ігор: 7 перемог та нічия.

Безпрограшна домашня серія Ворскли триває в УПЛ 4 гри: перемога та 3 нічиї.

10-й гостьовий матч Динамо при Олександру Шовковському в УПЛ.

Ворскла при Сергію Долганському внічию в УПЛ ще не грала в 4-х матчах: по 2 перемоги та поразки.

30-й гол в УПЛ може забити Руслан Степанюк (Ворскла).

Воротар Павло Ісенко (Ворскла) з початку чемпіонату виступає без замін.

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

ФОТО: СКРІНШОТ ПОТОЧНА ФОРМА

ФОТО: СКРІНШОТ

ФОТО: СКРІНШОТ