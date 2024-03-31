Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинкiв другого дня 22-го туру чемпіонату України, який відбудуться 31 березня.

Матчу Ворскли та Динамо ми присвятили окремий матеріал.

МИНАЙ — ОЛЕКСАНДРIЯ

НЕДIЛЯ, 31 БЕРЕЗНЯ, 13:00. МИНАЙ АРЕНА, С. МИНАЙ. ТРАНСЛЯЦIЯ НА УПЛ.TV

Обидві команди досягли великого прогресу в новому році. Зрозуміло, що у випадку з Минаєм все, що більше за нуль перемог – уже прогрес (у 2023-му їх було нуль у 15 матчах), але команда Желька Любеновича після паузи виграла вже два матчі з п'яти. Вже й відставання від зони перехідних матчів майже розтануло – ну а Олександрія своєю чергою від цієї зони відірвалася.

Цікаво, що до успіху дві команди прийшли зовсім різними шляхами. Любенович перебудував команду на модель із трьома центральними захисниками, почав більше віддавати м'яч супернику – і виявилось, що команда цілком ефективна на контратаках. Ну а в Олександрії нарешті запрацював Ротань-стайл: команда так само володіє м'ячем, але тепер вже уникає дурних помилок в обороні. У чотирьох матчах команді саме забили лише один гол, і той у переможному матчі. Матч із Шахтарем перетворено на технічну поразку через Калюжного, але за фактом команда стримала саме його.

Очевидно, що Минай гратиме на утримання, а Олександрія прагнутиме зламати його оборону тикою. Питання, яка з двох тактик виявиться ефективнішою. Адже апетит приходить під час їжі, і нічия саме тепер може не влаштувати жодну з команд.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ Минай: Кемкін — Кисіль, Скиба, Прокопчук, Чуєв — Вітенчук, Кораблін, Петько — Ременяк, Устименко, Вакула

Олександрія: Шевченко — Копина, Логінов, Кампуш, Мартинюк — Сігеєв, Смирний, Ковалець — Калітвінцев, Кулаков, Шулянський

прогноз 0:0

НЕДIЛЯ, 31 БЕРЕЗНЯ, 15:30. "ЛIВИЙ БЕРЕГ". ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ — УНIАН

Дуже цікаво дізнатись, які висновки за цю пару тижнів зробив Віктор Скрипник. Те, що демонструвала харківська команда на початку року – пряма дорога до першої ліги, причому з останнього місця. Поки власник Металіста 1925 розмірковує про стратегію Реалу і про те, як Харків представлятиме Україну в Лізі чемпіонів, його команда виявилася елементарно не готовою до сезону.

Потрібно якось переламати тенденцію і достроково показати себе на полі бронзового призера. Тим більше, що халява у вигляді бойкоту половини лідерів, судячи з усього, поширилася лише на Динамо: на всіх останніх тренуваннях були вже всі найкращі. І якщо проти команди з Герреро, Волошиним, Антюхом, безліччю талантів та нових легіонерів зіграти так само, як проти Руху, то можна і на двозначний рахунок влаштуватися.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ Зоря: Сапутін — Бутко, Боль, Батагов, Рейс — Башич, Яцик — Антюх, Чурко, Кирюханцев — Герреро Металіст 1925: Мозіль — Капінус, Червак, Імереков, Фарина — Габелок — Моура, Гармаш, Юрченко, Бичек — Юсов

прогноз 3:0

НЕДIЛЯ, 31 БЕРЕЗНЯ, 18:00. КОЛОС, КОВАЛІВКА. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА УПЛ.TV

Дніпро-1 продовжує отримувати один надскладний іспит за іншим. Він насилу забиває в новому році: три голи в чотирьох матчах, і взагалі абсолютно всі результати по двійковій системі (і він, і його суперник забивав або нуль, або один м'яч). Філіппов, при всій повазі до нього, не Довбик, а Ківінда в принципі не виправдовує надій.

I в такій ситуації доводиться грати проти кращої оборони ліги. Вона, оборона, починається із центрфорварда: Вишнюку вже навіть форварда підписали насамперед для боротьби. Двометровий Паулаускас чудово бореться за м'ячі, з радістю вступає у боротьбу в самому центрі поля і, наприклад, гол Шахтарю зробив саме виграним єдиноборством. У такій ситуації особливо цікаво, що вигадав Максимов для зламування “броні”. Бо щось вигадувати треба: і Шахтар, і Кривбас виграли, і якщо продовжувати втрачати очки, можна і в топ-3 не потрапити.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ Колос: Фесюн — Лучкевич, Бондаренко, Бурда, Цуріков — Ільїн, Богданов, Демченко, Оріховський, Топалов — Паулаускас. Дніпро-1: Волинець — Мірошніченко, Адамюк, Сарапій, Горбунов — Бабенко, Рубчинський — Гуцуляк, Піхальонок, Очеретько — Філіппов.