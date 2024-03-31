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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 22-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють закарпатський Минай та Олександрія.

Закарпатський Минай та Олександрія зіграють у селі Минай у рамках двадцять другого туру української Прем'єр-ліги.

Младен Бартулович, після перемоги над черкаським ЛНЗ (2:1), залучив до стартового складу Корнійчука ліворуч у захисті.

Руслан Ротань, на тлі перемоги над полтавською Ворсклою (1:0), використав із перших хвилин Скорка на правий фланг захисту, тоді як Калюжний та Михайленко повернулись до центрального трикутника.

Минай: Кемкін — Кисіль, Скиба, Прокопчук, Чуєв, Корнійчук — Кораблін, Вітенчук, Петько, Вакула — Устименко.

Запасні: Бандура, Вашкеба, Семотюк, Матюшенко, Нємчанінов, Тищук, Демиденко, Попов, Гунічев, Ременяк, Дмитрук, Піддубний.

Шевченко — Скорко, Логінов, Кампуш, Копина — Калюжний, Михайленко, Ковалець — Калітвінцев, Кулаков, Шулянський.

Запасні: Єрмаков, Кравченко, Сігеєв, Білошевський, Бєляєв, Мартинюк, Беззера, Смирний, Костишин, Шостак, Погорілий, Де.



Гра Минай — Олександрія почнеться о 13:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.