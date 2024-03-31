Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 22-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють закарпатський Минай та Олександрія.
Іван Калюжний, фото ФК Олександрія
31 березня 2024, 12:00
Закарпатський Минай та Олександрія зіграють у селі Минай у рамках двадцять другого туру української Прем'єр-ліги.
Младен Бартулович, після перемоги над черкаським ЛНЗ (2:1), залучив до стартового складу Корнійчука ліворуч у захисті.
Руслан Ротань, на тлі перемоги над полтавською Ворсклою (1:0), використав із перших хвилин Скорка на правий фланг захисту, тоді як Калюжний та Михайленко повернулись до центрального трикутника.
Минай: Кемкін — Кисіль, Скиба, Прокопчук, Чуєв, Корнійчук — Кораблін, Вітенчук, Петько, Вакула — Устименко.
Запасні: Бандура, Вашкеба, Семотюк, Матюшенко, Нємчанінов, Тищук, Демиденко, Попов, Гунічев, Ременяк, Дмитрук, Піддубний.
Шевченко — Скорко, Логінов, Кампуш, Копина — Калюжний, Михайленко, Ковалець — Калітвінцев, Кулаков, Шулянський.
Запасні: Єрмаков, Кравченко, Сігеєв, Білошевський, Бєляєв, Мартинюк, Беззера, Смирний, Костишин, Шостак, Погорілий, Де.
Гра Минай — Олександрія почнеться о 13:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.