Аутсайдер УПЛ наочно продемонстрував боротись за життя до останнього в грі за дуже драматичного сценарію.
Минай — Олександрія, фото УПЛ
31 березня 2024, 15:02
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
На 71-й хвилині Кирило Ковалець (Олександрія) не забив пенальті (промах).
Минай:
Минай — Олександрія 2:2
Голи: Устименко, 63, Гунічев, 75 — Кулаков, 51, Калітвінцев, 58
Кемкін — Кисіль (Ременяк, 81), Скиба, Прокопчук (Нємчанінов, 90+1), Чуєв (Піддубний, 81), Корнійчук — Кораблін, Вітенчук (Гунічев, 65), Петько, Вакула (Семотюк, 64) — Устименко.
Олександрія:
Шевченко — Скорко, Логінов, Кампуш (Білошевський, 46), Копина (Мартинюк, 60) — Калюжний, Михайленко (Шостак, 82), Ковалець — Калітвінцев, Кулаков (Погорілий, 82), Шулянський (Бєляєв, 60).
Попередження: Вітенчук, Вакула, Ременяк, Гунічев — Логінов, Кампуш, Кулаков, Ковалець
На 79-й хвилині був вилучений Кирило Ковалець (Олександрія) (друге попередження).