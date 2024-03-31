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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 22-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють ковалівський Колос та дніпровський Дніпро-1.

Ковалівський Колос та дніпровський Дніпро-1 зіграють у Ковалівці в рамках двадцять другого туру української Прем'єр-ліги.

Ярослав Вишняк, після поразки від криворізького Кривбасу (0:1), залучив до стартового складу Ємця праворуч у захисті, тоді як Мілько гратиме в опорній зоні.

Юрій Максимов, на тлі нічиєї проти черкаського ЛНЗ (1:1), використав із перших хвилин Сватка в центрі оборони, тоді як Лєднєв з'явиться на лівому фланзі атаки.

Колос: Фесюн — Ємець, Бондаренко, Бурда, Цуріков — Богданов, Мілько — Ільїн, Оріховський, Топалов — Рангел.

Запасні: Горох, Мисак, Гончаренко, Чорноморець, Кукош, Криворучко, Салабай, Велетень, Безбородько, Паулаускас.



Дніпро-1: Волинець — Адамюк, Сваток, Сарапій, Мірошніченко — Бабенко, Рубчинський — Гуцуляк, Піхальонок, Лєднєв — Філіппов.

Запасні: Юрчук, Кінарейкін, Авраменко, Пасіч, Мельниченко, Баденко, Гаджиєв, Третьяков, Гребенюк, Танчик, Очеретько.



Гра Колос — Дніпро-1 почнеться о 18:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.