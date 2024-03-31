Україна

Тренер прокоментував матч своєї команди.

Младен Бартуловіч розповів щодо матчу з Металістом 1925.

"Вітаю наших вболівальників та команду з дуже важливою перемогою. Нам дуже хотілося перемогти. Розуміли, наскільки це важливо з турнірної точки зору та психологічної", — цитує Младена офіційний сайт Зорі.

"Була достатньо довга гра, дві тривоги, але найголовніше — це підсумковий результат. Ми дуже задоволені цією перемогою!

Стандарт — це завжди про концентрацію. Нам давалася гра. Десь не почули нас. Пропустили. Але зуміли забити другий мʼяч. Там було дуже багато гравців, тому неможна когось одного звинувачувати".

В матчі чемпіонату України Зоря виграла з рахунком 2:1 завдяки голам Едоардо Герреро.