Тренер прокоментував матч своєї команди.
Младен Бартулович - Футбол 24
31 березня 2024, 20:57
Младен Бартуловіч розповів щодо матчу з Металістом 1925.
"Вітаю наших вболівальників та команду з дуже важливою перемогою. Нам дуже хотілося перемогти. Розуміли, наскільки це важливо з турнірної точки зору та психологічної", — цитує Младена офіційний сайт Зорі.
"Була достатньо довга гра, дві тривоги, але найголовніше — це підсумковий результат. Ми дуже задоволені цією перемогою!
Стандарт — це завжди про концентрацію. Нам давалася гра. Десь не почули нас. Пропустили. Але зуміли забити другий мʼяч. Там було дуже багато гравців, тому неможна когось одного звинувачувати".
В матчі чемпіонату України Зоря виграла з рахунком 2:1 завдяки голам Едоардо Герреро.