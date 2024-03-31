Україна

Тренер прокоментував переможний матч Динамо.

Олександр Шовковський розповів щодо матчу Динамо Київ.

"Ми розуміли, що після повернення футболістів із збірних матчі завжди складаються непросто. Складна дорога, логістика, емоції, які пережили футболісти національної збірної, молодіжна та юнацька збірні також зіграли на високому рівні", — цитує тренера офіційний сайт клубу.

"Багато було витрачено сил, емоцій, яких, можливо, сьогодні не вистачало, але ми налаштовували команду і я вдячний хлопцям, що вони з розумінням підійшли до цього матчу, і попри те, що було складно, вони виконали той план на гру, який був у нас.

Він був готовий грати, але поки не весь матч. Заміна була запланована ще перед матчем, щоб він зіграв 15-30 хвилин, залежно від того, як будуть складатися події на полі. Андрій готувався, у нього дуже непросто проходила реабілітація, але його авторитет у команді має велике значення".

У зустрічі з Ворсклою команда виграла з рахунком 5:1 на виїзді.