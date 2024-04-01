Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 1 квітня 2024 року.

У двадцять другому турі української Прем’єр-ліги харківський Металіст 1925 поступився в гостьовому матчі проти луганської Зорі.

Не дивлячись на непоганий початок матчу, команда Віктора Скрипника вчергове пропустила першою, після чого їй було важко зібратись із думками.

Після першої з двох повітряних тривог гості змогли відігратись, проте все одно наприкінці гри припустились помилки в захисті.

Огляд матчу 22 туру української Прем’єр-ліги Зоря — Металіст 1925:

Зоря — Металіст 1925 2:1

Голи: Герреро, 41, 76 — Юсов, 63

Зоря: Сапутін — Бутко, Джордан, Батагов, Вантух (Боль, 64) — Башич, Яцик (Мишньов, 84) — Кирюханцев (Бугай, 64), Чурко (Мічин, 80), Антюх — Герреро (Ндур, 79)

Металіст 1925: Проценко — Капінус, Імереков, Червак (Бичек, 46, Сидоров, 65), Фарина — Русин (Жичиков, 32), Юрченко (Вачіберадзе, 82), Габелок — Юсов, Дмитренко, Овусу (Борячук, 82)

Попередження: Ндур, Башич — Юсов.