Україна

Завершився п'ятий поєдинок 22 туру чемпіонату України.

У рамках двадцять другого туру української Прем'єр-ліги-2023/24 Зоря приймала Металіст 1925 на Арені Лівий Берег.

Номінальні господарі встигли вийти вперед до завершення першого тайму — голом відзначився Герреро. У другій половині матчу Юсову вдалося відновити паритет, але трохи пізніше Герреро оформив дубль. Відповісти на другий гол луганців колектив Віктора Скрипника не зумів, тож фінальний свисток зафіксував перемогу Зорі. Серія Металіста 1925 без перемог тепер становить п'ять поєдинків.

Зоря — Металіст 1925 2:1

Голи: Герреро, 41, 76 — Юсов, 63

Зоря: Сапутін — Бутко, Джордан, Батагов, Вантух (Боль, 64) — Башич, Яцик (Мишньов, 84) — Кирюханцев (Бугай, 64), Чурко (Мічин, 80), Антюх — Герреро (Ндур, 79)

Металіст 1925: Проценко — Капінус, Імереков, Червак (Бичек, 46, Сидоров, 65), Фарина — Русин (Жичиков, 32), Юрченко (Вачіберадзе, 82), Габелок — Юсов, Дмитренко, Овусу (Борячук, 82)

Попередження: Ндур, Башич — Юсов