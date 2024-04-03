Україна

Football.ua представляє прев'ю до матчу 1/2 фіналу Кубка України, який пройде 3 квітня і розпочнеться о 18:00.

Донецький Шахтар та одеський Чорноморець своїм протистоянням відкриють півфінальну стадію Кубка України-2023/24.

Шахтар — Чорноморець



Середа, 3 квітня, 18:00. Арена Львів, Львів. Головний арбітр — Віктор Копієвський (Кропивницький). Пряма трансляція на UPL.TV

"Гірники" розпочали свій шлях в 1/8 фіналу, розгромивши Верес на виїзді (3:0). Після цього була ідентична номінально домашня звитяга над Вікторією. У чемпіонаті Шахтар лідирує, випереджаючи Кривбас за додатковими показниками. Донецький клуб також має дві гри у запасі (на виїзді з Зорею та якраз Чорноморцем). На внутрішній арені команда востаннє зазнавала поразки ще у листопаді, коли поступилася вдома Дніпру-1 (3:1).

Цими вихідними колектив Маріно Пушича розгромив на виїзді Оболонь (3:0), продовживши свою серію з перемог у чемпіонаті до семи поєдинків. До цього їм вдалося розібратися з Минаєм, Колосом, Кривбасом, Олександрією (технічна перемога), Вересом і Металістом 1925.

На шляху до півфіналу Чорноморець впорався на виїзді з Лівим Берегом в 1/16 фіналу завдяки голу у додатковий час (2:1). Після цього була вольова домашня перемога над Кривбасом (2:1) і розгромна домашня звитяга над Зорею (4:1). У турнірній таблиці УПЛ одесити посідають восьму сходинку і вже навряд зможуть претендувати на місце у зоні єврокубків, тож Кубок країни — єдина можливість опинитися там.

Цими вихідними підопічні Романа Григорчука перервали свою серію з чотирьох матчів без перемог у чемпіонаті, розгромивши на виїзді Полісся (4:1). До цього Чорноморець тричі мінімально поступився (Верес, Ворскла, Динамо) і поділив очки з Оболонню.

Зазначимо, що для одеського клубу це перший із сезону-2013/14 півфінал турніру, тоді як для донецького — із кампанії-2018/19, коли вони ж у підсумку і стали переможцями. Дістатися фіналу КУ Чорноморець може вчетверте у своїй історії (дві перемоги), тоді як для Шахтаря потенційний фінал буде 20-м (тринадцять звитяг).

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Шахтар: Різник — Конопля, Бондар, Матвієнко, Азарові — Степаненко — Зубков, Бондаренко, Судаков, Кевін — Сікан

Чорноморець: Варакута — Путря, Єрмаков, Гучек, Брагару — Авагімян, Васильєв, Кузик — Бадібанга, Бойчук, Штогрін

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