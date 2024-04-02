Україна

Молодий центрбек пов'язав майбутнє зі закарпатським клубом.

Минай на своєму офіційному сайті оголосив про підписання нового контракту з центральним захисником Євгенієм Скибою.

20-річний українець уклав із "лисицями" нову угоду, яка буде розрахована до літа 2027 року.

Євгеній Скиба дебютував в першій команді Минаю 25 лютого 2024 року у грі проти Дніпра-1.

За цей період молодий центрбек зіграв у п’яти матчах УПЛ, відзначився голом і результативною передачею. Раніше він виступав за ФК Хуст у Першій лізі.