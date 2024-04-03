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Захисник Динамо Київ прокоментував підготовку до матчу проти Зорі.

Київське Динамо проводить підготовку до перенесеного матчу шостого туру української Прем’єр-ліги проти луганської Зорі.

Напередодні гри захисник "біло-синіх" Денис Попов розповів про актуальний стан колективу.

"Ми переключились на Зорю одразу після поєдинку проти Ворскли. Були тривали тривоги, гра постійно затримувалась, але ніколи про це думати, бо скоро в нас уже наступний матч. Готуємось із позитивним настроєм, адже перемогли у попередній зустрічі та здобули хороший результат.

Звісно, що всі ці короткі перерви між матчами впливають на команду, адже в нас менше часу і на відновлення, і на підготовку до наступного суперника. Тому тренери трохи зменшили навантаження та змінили тренувальний процес.

Зараз ми проводимо по одному тренуванню на день, як завжди. Просто більше уваги приділяємо відновленню, а потім уже, власне, підготовка.

Сьогодні, наприклад, ми відпрацьовували механізми переміщення в обороні. Нічого особливого, просто більше часу проводили з м’ячем, у тому числі — із ним розминались.

Але я закінчив тренування трохи раніше за інших, щоб трохи краще відновитися. Потім ще піду до тренажерної зали, і вже там допрацюю з тренером із фізичної підготовки.

Чув, що в Зорі були якісь конфлікти, але думаю, що зараз вони будуть добре грати. Це хороша команда, тому готуємось ретельно, а головне — що уся команда підходить до цієї гри з позитивним настроєм. Ми налаштовані на перемогу.

Звісно, приємніше грати на фактично рідному стадіоні й, особливо, із глядачами. Але найголовніше — це безпека, на неї треба зважати в першу чергу. Якщо усе буде гаразд, звісно, і у людей буде хороший настрій та позитивні емоції.

Якщо чесно, то краще частіше грати, аніж тренуватися. Тому більше ігор, це добре, але з іншого боку, залишається менше часу на відновлення. Тому потрібно цьому процесу приділяти ще більше уваги та правильно підходити до кожного наступного поєдинку.

Ми з дружиною очікуємо на поповнення у родині, це дуже важлива для нас подія. Тому у мене ще більше бажання досягати цілей, є прагнення, а найголовніше — є для кого це все робити.

Певна річ, що дружина бачила мій гол та святкування в матчі проти Зорі. Взагалі, вона й сама дуже хотіла, щоб я забив і таким чином відсвяткував. Тож, це більше було її мрією, а я постарався її реалізувати.

Це як додатковий бонус. Але головне — що команда перемогла. А хто саме забив насправді не так важливо. Основне — це здобувати по три очки у кожному матчі та рухатися до своєї мети.

На кого чекаємо? Не можу сказати — це секрет. Ми домовились у сім’ї про це не розповідати. Повідомимо громадськість вже коли дитина з’явиться на світ. Зараз знають лише ті, кому потрібно знати — найближчі.

Провели цей gender party в сімейному колі, атмосфера чудова, були близькі друзі. Загалом, нічого особливого, просто дізналися стать дитини, повечеряли, поспілкувались і розійшлись, адже наступного дня у нас було тренування", — заявив український виконавець.

Матч Зоря — Динамо Київ відбудеться 4 квітня, о 15:30.