Новачок уже встиг провести перші хвилини в закарпатському клубі.
фото ФК Минай
03 квітня 2024, 13:00
Закарпатський Минай дуже амбітно розпочав другу частину сезону української Прем’єр-ліги та, здається, готовий поборотись за виживання в "елітному" дивізіоні.
У будь-якому випадку, про це свідчать як результати колективу Желько Любеновича, так і робота селекційного відділу клубу.
Дмитро Піддубний — український центральний захисник родом із Херсонщини, останнім клубом якого до середини березня був запорізький МФК Металург.
Утім, останні два тижня 24-річний виконавець працював разом із Минаєм і минулими вихідними навіть дебютував, вийшовши на заміну в матчі проти Олександрії (2:2).
10 хвилин у тій грі в підсумку вистачило для того, аби "лиси" в подальшому узгодили деталі співпраці з футболістом, який раніше також грав за юнацькі команди луганської Зорі та ВПК-Агро.