Україна

Новачок уже встиг провести перші хвилини в закарпатському клубі.

Закарпатський Минай дуже амбітно розпочав другу частину сезону української Прем’єр-ліги та, здається, готовий поборотись за виживання в "елітному" дивізіоні.

У будь-якому випадку, про це свідчать як результати колективу Желько Любеновича, так і робота селекційного відділу клубу.

Дмитро Піддубний — український центральний захисник родом із Херсонщини, останнім клубом якого до середини березня був запорізький МФК Металург.

Утім, останні два тижня 24-річний виконавець працював разом із Минаєм і минулими вихідними навіть дебютував, вийшовши на заміну в матчі проти Олександрії (2:2).

10 хвилин у тій грі в підсумку вистачило для того, аби "лиси" в подальшому узгодили деталі співпраці з футболістом, який раніше також грав за юнацькі команди луганської Зорі та ВПК-Агро.