Україна

Гравець тільки-но долучився до команди взимку.

Зимову трансферну кампанію закарпатський Минай у пошуках порятунку від вильоту з української Прем’єр-ліги супроводив кількома трансферами.

Зокрема, до складу команди Желько Любеновича на правах вільного агента долучився центральний захисник Кирило Прокопчук, який раніше грав за юнацькі команди ще того Дніпра, Олександрії, житомирського Полісся, Краматорська, Буковини та Ниви Кудрівка.

Але не встиг 26-річний виконавець призвичаїтись до нових партнерів, як під час останнього матчу проти Олександрії (2:2), отримав пошкодження.

На 90+1 хвилині його замінили на Дмитра Нємчанінова через пошкодження, після чого з’ясувалось, що футболіст зазнав серйозної травми.

Перелом середньої третини правої ключиці — після такого гравцю довелось пройти оперативне втручання, і розпочати процес реабілітації.

Відновлення може тривати від чотирьох до п’яти тижнів.

Прокопчук у Минаї зіграв шість матчів та зробив один гольовий пас.