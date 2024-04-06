Україна

Керманич Руху прокоментував прийдешній матч проти Шахтаря.

У двадцять третьому турі української Прем’єр-ліги львівський Рух зіграє гостьовий матч проти донецького Шахтаря.

Перед грою головний тренер "жовто-чорних" Віталій Пономарьов прокоментував підготовку власної команди.

"На Рух чекає непростий матч проти Шахтаря. Хлопців не треба особливо налаштовувати на цю гру, адже вони самі розуміють, що зустрінуться з чемпіоном України. Потрібно відповідально поставитись до підготовки та правильно розібрати гру суперника.

У своєму тренувальному процесі ми нічого не змінюємо, готуємось у звичному режимі, адже основний акцент робимо завжди саме на своїй грі, хоча й розуміємо, який суперник нам протистоятиме.

Ми вже почали вивчати гру "гірників". Вони грають у цікавий футбол та є важким суперником. Але Рух не збирається відходити від своїх ігрових принципів — команда повинна демонструвати свій ігровий стиль.

Зараз уся наша увага сконцентрована на підготовці до цього матчу і кожен розуміє, наскільки ця гра є важливою для загального прогресу команди.

Я не думаю, що кубкова гра посеред тижня якось вплине на Шахтар. Цей клуб звик грати у єврокубках і загалом демонструвати хороші результати. У донецької команди хороша лава запасних і в них вистачає якісних футболістів.

Тож ми готуємось до цікавої гри з "гірниками" у неділю", — заявив український фахівець.

Матч Шахтар — Рух відбудеться 7 квітня, о 18:00.