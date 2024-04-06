Україна

Форвард Вересу прокоментував прийдешній матч проти Оболоні.

Рівненський Верес у двадцять третьому турі української Прем’єр-ліги зіграє домашній матч проти київської Оболоні.

Верес — Оболонь. Напередодні

Перед грою нападник "червоно-чорних" Михайло Шестаков прокоментував підготовку власної команди.

"До гри проти Оболоні команда готується з позитивним настроєм. Це дуже важливий у турнірному плані поєдинок. Кияни — наші сусіди в турнірній таблиці.

У матчі з Оболонню потрібно здобувати три очки. Тому, ми максимально налаштовуємося на цю гру.

Щодо відсутності через дискваліфікацію Марко Мрвальєвича і шансу вийти в старті — я максимально налаштований на гру й відчуваю відповідальність за результат кожного матчу.

Не важливо, граєш ти зі старту, чи виходиш на заміну. Футбол — це командна гра. Матч з Оболонню не є виключенням", — заявив український виконавець.

Матч Верес — Оболонь відбудеться 6 квітня, о 15:30.