Україна

Покарання виявилось несуворим.

У домашньому матчі двадцять другого туру української Прем’єр-ліги проти криворізького Кривбасу чорногорський нападник рівненського Вересу Марко Мрвальєвич отримав пряму червону картку наприкінці першого тайму через відмашку проти суперника.

"Червоно-чорні" в підсумку поступились у тій грі через два пропущених голи саме після перерви, граючи в меншості.

Оскільки вилучення мало місце через грубе порушення правил, епізодом зайнявся Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ.

Після чергового засідання футбольні чиновники зробили висновок щодо термінів дискваліфікації гравця Вересу.

Мрвальєвич буде відсутнім у найближчому матчі проти київської Оболоні, а от поширення на наступні зустрічі покарання так і не отримало.

Таким чином гравець буде доступним уже в грі проти черкаського ЛНЗ в двадцять четвертому турі.

Однак чорногорцю присудили два матчі дискваліфікації умовно у випадку, якщо подібне порушення матиме місце знову.

"Вважаю, що в ситуації, що склалась, — це справедливе покарання. Тому, дякую представникам Контрольно-дисциплінарного комітету УАФ за те, що розібралися у ситуації та прийняли зважене рішення", — прокоментував відсторонення власного футболіста виконувач обов’язків спортивного директора рівненського Вересу Юрій Габовда.

Нагадаємо, що на рахунку Марко три голи в п’яти стартових матчах у складі рівнян.