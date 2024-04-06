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Керманич Вереса прокоментував прийдешній матч проти Оболоні.

Рівненський Верес у двадцять третьому турі української Прем’єр-ліги зіграє домашній матч проти київської Оболоні.

Верес — Оболонь. Напередодні

Перед грою виконувач обов‘язки головного тренера "червоно-чорних" Олег Шандрук прокоментував підготовку власної команди.

"Гра з Оболонню — така ж, як і інші. Для нас зараз кожен матч дуже важливий. Але якихось особливих змін у тренувальному процесі, чи в роботі із психологією футболістів перед цим поєдинком немає. Усі футболісти — професіонали, вони розуміють важливість цього матчу для нас і відповідально ставляться до своєї роботи.

Що для нас означає протистояння з Оболонню зараз? Думаю, тут не варто нічого пояснювати. Суперник — наш сусід у турнірній таблиці і випереджає нас на два очки. Оболонь — наш прямий конкурент у боротьбі за виживання. Тому, так — ця гра дуже важлива для нас.

Відсутність Марко Мрвальєвича ми безумовно відчуємо у цій грі. Це втрата для нас. Він багато забивав на старті другої частини чемпіонату. Він — важлива частина команди, але в нас зараз серйозна конкуренція за місце у старті і є футболісти, здатні замінити його на полі.

Після поєдинку з Кривбасом я особисто спілкувався з Марко про те, що сталося. Він молодий футболіст. Мабуть, в тому епізоді взяли гору емоції. Але Марко вибачився перед командою. Він розуміє, що цим вилученням підвів одноклубників. Уся команда його підтримала й на цьому історію вичерпано.

У контексті майбутньої гри проти Оболоні — хочу також звернутися до наших уболівальників. Закликаю всіх прийти і підтримати команду, як це було у матчах з Динамо і Кривбасом. Ми відчуваємо цю підтримку, вона дуже допомагає. Сподіваюся, вболівальники теж бачать, що команда на полі б’ється до останніх секунд у кожній грі", — заявив український виконавець.

Матч Верес — Оболонь відбудеться 6 квітня, о 15:30.