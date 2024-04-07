Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку двадцять третього туру чемпіонату України, який відбудеться 7 квiтня та розпочнеться о 18:00.

У рамках 23-го туру української Прем'єр-ліги на нас чекає протистояння між Шахтарем та Рухом, яке пройде на домашньому стадіоні донецької команди.

НЕДІЛЯ, 7 КВIТНЯ, 18:00. "АРЕНА ЛЬВІВ", ЛЬВІВ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА УПЛ.ТБ

Грають дві команди, для яких початок 2024-го можна назвати навіть найкращим у чемпіонаті.

Так, за очками Динамо все ж таки набрало більше, ніж Рух. Але воно, по-перше, просто зіграло більше матчів, а по-друге, у ситуації, що склалася, будь-яка кількість осічок, яка перевищує нуль – це вже проблема для киян. Рух же перевершує найсміливіші очікування.

Одна річ, коли натхненно грає атака львів'ян – на це, з обмовками, але від команди Пономарьова чекали і так. Зовсім несподівано, що Рух почав впевнено грати в обороні, а Ледвій – штампувати “сухарі”. З останніх чотирьох матчів голкіпер зіграв на нуль де-юре три, а де-факто усі чотири. За рахунку 4:0 дати забити Металісту 1925 гол престижу – це так, дрібниці. Рух штампує перемоги, і якщо Шахтар не програє фінал Кубка Ворсклі, дебютує найближчого літа в єврокубках з дуже високою ймовірністю.

Шахтар, тим часом, просто штампує перемоги. Це нікого не дивує, але не применшує силу команди: настільки вже гарна команда Пушича, що перемоги над Оболонню, Мінаєм, Чорноморцем виглядають нормою. Томас Мюллер говорив, що на тренуваннях зустрічає опір більше, ніж у багатьох матчах чемпіонату Німеччини – і “гірники” зараз у схожому становищі. У них досить сильна внутрішня конкуренція, щоб гравці витягували по черзі матчі – і Шведу, Траоре, Кевіну може бути важче заслужити місце в “старті”, ніж показати себе. При цьому буквально останній матч Руху та Шахтаря закінчився внічию, тож не можна сказати, що результат очевидний.

Ключовим питанням для Руху стає стримування Судакова. Георгію і справді час уже їхати на підвищення: у чемпіонаті він не помічає дуже багатьох суперників. При цьому у львівського клубу зовсім молодий та незіграний центр поля: все ж таки Едсон поїхав, а Сапуга отримав травму. Подивимося, до яких дій вдасться Пономарьов, щоб спробувати впоратися з черговою зіркою академії Шахтаря.

ЦІКАВІ ФАКТИ ВІД УПЛ

Переможний серіал Шахтаря триває в чемпіонаті 7 ігор, а на своєму полі – 5 матчів.

Шахтар може здобути 670-ту перемогу в УПЛ.

Загальна переможна клубна рекордна серія Руху триває в УПЛ 4 гри, а гостьова – 3.

Безпрограшний серіал рухівців в чемпіонаті триває 7 ігор: 4 перемоги та 3 нічиї.

500-й матч на клубному рівні у всіх турнірах може провести Тарас Степаненко (Шахтар).

20-й гол в УПЛ може забити Артем Бондаренко, 10-й – Єгор Назарина (обидва — Шахтар).

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