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Форвард Руху прокоментував прийдешній матч проти Шахтаря.

Львівський Рух у двадцять третьому турі української Прем’єр-ліги проведе гостьовий матч проти донецького Шахтаря.

Шахтар — Рух. Анонс і прогноз на матч УПЛ

Перед грою нападник "жовто-чорних" Денис Теслюк прокоментував стан команди.

"Рух готується до матчу з Шахтарем як і до будь-якого іншого суперника в УПЛ, ми нікого не виділяємо окремо. Так, зараз «ірники лідирують у чемпіонаті, але ми зосереджені на своїй грі і для нас важливо здобути позитивний результат у наступному поєдинку.

Нашими сильними сторонами є пресинг та швидкість і ми повинні якісно зіграти проти Шахтаря, тож зараз плідно працюємо на тренуваннях.

Настрій у всіх позитивний, адже в попередньому матчі вдалося перемогти ЛНЗ. Черкасці були дуже непростим суперником і виграли у нас в першому колі, тож приємно, що вдалося взяти реванш у рідних стінах.

Тепер нам протистоятиме Шахтар і це буде цікавий матч. Донецька команда стала сильнішою після зміни тренера наприкінці минулого року, у їхній грі з’явилося більше конструктиву.

Водночас важливо нав’язати супернику боротьбу на кожному клаптику поля, пресингувати його і демонструвати свій звичний футбол. Хочеться відібрати очки у лідера УПЛ та подарувати радість уболівальникам Руху", — заявив український виконавець.

Матч Шахтар — Рух відбудеться 7 квітня, о 18:00.