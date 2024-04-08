Україна
08 квітня 2024, 16:03
Дубль Луїфера допоміг Поліссю обіграти Минай із дублем Устименка та зупинити тривалу невдалу серію
Колектив Сергія Шищенка не міг перемогти майже п'ять місяців поспіль.
Минай — Полісся, фото УПЛ
08 квітня 2024, 16:03
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Минай — Полісся 2:3
Голи: Устименко, 65, 87 — Луїфер, 10, 23, Будківський, 59
Минай: Кемкін — Чуєв (Піддубний, 51), Нємчанінов, Скиба — Кисіль (Дмитрук, 80), Вітенчук, Петько (Семотюк, 67), Корнійчук (Ременяк, 46) — Кораблін, Устименко, Гунічев (Вакула, 46).
Полісся: Кудрик — Тейлор (Михайліченко, 64), Чоботенко, Кравець, Смоляков — Крушинський (Танковський, 53), Таллес Коста (Луїфер, 60) — Козак, Мустафаєв, Назаренко (Петряк, 64) — Луїфер (Будківський, 60).
Попередження: Гунічев, Семотюк — Петряк, Танковський.