Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 23-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють криворізький Кривбас та полтавська Ворскла.

Криворізький Кривбас та полтавська Ворскла зіграють на полі стадіону Гірник у рамках двадцять третього туру української Прем'єр-ліги.

Юрій Вернидуб, після перемоги над рівненським Вересом (2:0), залучив до стартового складу Маханькова до рамки воріт, тоді як Хомченовський та Соса гратимуть під нападником, яким цього разу буде Кожушко.

Сергій Долганський, на тлі кубкової перемоги над житомирськім Поліссям (1:0), використав із перших хвилин Корнієнка на лівому фланзі оборони, тоді як Павлюк повернеться до опорної зони.

Кривбас: Маханьков — Понєдєльнік, Бескоровайний, Стецьков, Дібанго — Бізімана, Вакулко — Д. Кузик, Хомченовський, Соса — Кожушко.

Запасні: Хома, Бандейра, Сантіні, Татарков, Іліч, Микитишин, Твердохліб, Задерака, Луньов, Блізніченко, По, Рябов.



Ворскла: Ісенко — Крупський, Пердута, Хрипчук, Корнієнко — Павлюк, Сіссоко — Кане, Степанюк, Мякушко — Ковталюк.

Запасні: Домолега, Глущенко, Галас, Амількар, Якубу, Сантана, Рамірес, Толі, Нестеренко.



Гра Кривбас — Ворскла почнеться о 18:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.