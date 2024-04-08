Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинкiв другого дня 23-го туру чемпіонату України, якi відбудуться 8 квiтня.

Матчу Динамо та ЛНЗ ми присвятили окремий матеріал.

МИНАЙ — ПОЛIССЯ

ПОНЕДIЛОК, 8 КВIТНЯ, 13:00. МИНАЙ АРЕНА, С. МИНАЙ. ТРАНСЛЯЦIЯ НА УПЛ.TV

Полісся програє та програє, але продовжує йти у верхній половині таблиці. Такі плоди чудової першої частини сезону: навіть тепер, після розгромної поразки від Чорноморця, програшу Оболоні, вильоту з Кубка житомирці продовжують претендувати на місце в Лізі конференцій. І якщо вдасться сьогодні обіграти Минай, то до Руху залишиться три пункти – за явної очікуваної нестабільності львів'ян.

Але перемогти Минай, звісно, буде непросто. Клуб зі словацького кордону набагато краще грає у новому році, виграв на два матчі більше (тобто два) та, головне, досить якісно обороняється. На чистих скілах, умовних подачах на Будківського, таку команду не запинаєш – від Полісся буде потрібна різноманітність. Подивимося, що зможе вигадати Шищенко.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ Минай: Кемкін — Кисіль, Скиба, Прокопчук, Чуєв, Корнійчук — Кораблін, Вітенчук, Петько, Вакула — Устименко

Полісся: Бойко — Кравець, Чоботенко, Шабанов, Смоляков — Крушинський — Козак, Танковський, Фортюне — Будківський, Ндукве.

КРИВБАС — ВОРСКЛА

ПОНЕДIЛОК, 8 КВIТНЯ, 18:00. ГІРНИК, КРИВИЙ РІГ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА УПЛ.ТБ

А закінчиться ігровий день дуеллю Кривбасу та Ворскли. Полтавці грали в єврокубках цього сезону, а команда Вернидуба, очевидно, буде наступного. Вернидуб створив дуже класну команду, причому тут потрібно хвалити мудрий менеджмент. У “президентському” клубі змогли створити внутрішню конкуренцію, забезпечити ситуацію, завдяки якій у Кривбасі, як у топ-клубах, футболісти конкурують за кожну хвилину.

Ілiч був виключно важливий минулого сезону, але в останніх іграх він тільки виходив на заміну. Кожушко закінчив першу частину чемпіонату у статусі одного з найкращих бомбардирів усієї ліги, але це не врятувало його від переведення у запасні. Твердохліба навіть шкода: плеймейкер Миная у більшості матчів після переходу просто дивиться футбол із найкращих місць. Але Кривбас має можливість переламувати хід ігор, вигравати кінцівки. Кожушко вийшов на заміну – і врятував гру з Колосом, віддавши гольову передачу на 95-й хвилині; Луньов став запасним у грі з Вересом – і забив саме як джокер; і загалом, Кривбас після замін додає просто візуально.

Саме це може стати вирішальним фактором зустрічі. У Ворскли не просто не настільки довга лава – у неї, по-перше, в принципі, в запасі сидять лише юніори та ветерани, а по-друге, саме полтавський клуб ще в четвер провів гранично енерговитратний матч. Півфінал із Полісся був переможним, але при цьому максимально складним матчем. У другому таймі Кривбас має додавати, тож для Ворскли важливо отримати перевагу до цього.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ Кривбас: Кліщук — Понєдєльнік, Бескоровайний, Стецьков, Дібанго — Бізімана, Вакулко — Д. Кузик, Задерака, Микитишин — Прінс

Ворскла: Ісенко — Крупський, Пердута, Хрипчук, Бацула — Сіссоко, Челядін — Кане, Степанюк, Мякушко — Ковталюк