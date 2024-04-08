Україна

Кривбас розписав мирову з Ворсклою

Команда Юрія Вернидуба провела відмінний відтинок гра на самому початку, проте потім лише обстукала каркас чужих воріт після перерви.

Кривбас — Ворскла, фото УПЛ

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Кривбас — Ворскла 1:1

Голи: Соса, 22 (пен.) — Степанюк, 30



Кривбас: Маханьков — Понєдєльнік, Бескоровайний, Стецьков, Дібанго — Бізімана (Микитишин, 46), Вакулко — Д. Кузик (Луньов, 74), Хомченовський (Твердохліб, 88), Соса (Задерака, 46) — Кожушко (По, 74).



Ворскла: Ісенко — Крупський, Пердута, Хрипчук, Корнієнко (Нестеренко, 72) — Павлюк, Сіссоко — Кане (Амількар, 71), Степанюк (Амількар, 87), Мякушко (Толі, 53) — Ковталюк (Глущенко, 53).



Попередження: Бізімана, Стецьков, Луньов.