Україна

Півзахисник дав свій коментар.

Гравець киян Олександр Караваєв поділився своєю думкою, кого столичний клуб продасть у закордонний клуб наступним.

"Я б дуже хотів, щоб Миколу Шапаренка. Він був на дуже сильному рівні, потім була травма, але він повернувся. Великий молодець, тому що багато через що пройшов.

Потихеньку виходить на свій рівень. Дай Бог, щоб він ще й на Євро запалював", — наводить слова Караваєва УПЛ ТБ.

У поточному сезоні Караваєв провів 21 матч у всіх турнірах: на його рахунку 3 голи і 2 асисти.