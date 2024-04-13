Україна

Захисник Руху потрапив до сотні найбільш перспективних гравців світу.

Golden Boy — щорічна футбольна нагорода найкращому футболісту Європи до 21 року, яку було започатковано в 2003 році головним редактором італійської газети Tuttosport.

Зазвичай, церемонія її вручення відбувається наприкінці календарного року, проте впродовж решти часу майстри футбольної статистики збирають дані щодо виконавців, які підпадають під вікові критерії.

У 2024 році платформа аналізу даних Golden Boy Football Benchmark уперше опублікувала поточний рейтинг виконавців та назвала сотню найбільш імовірних претендентів на нагороду станом на сьогодні.

Рейтинг очолив півзахисник каталонської Барселони Ламін Ямал із показником 91,9 балів рейтингу.

Позаду нього розташувався півзахисник лісабонської Бенфіки Жоау Невеш (91,2), тоді як трійку замкнув нападник англійського Манчестер Юнайтед Алехандро Гарначо (90,0).

Не обійшлось у рейтингу й без українців — захисник львівського Руху Богдан Слюбик — єдиний представник нашої країни, якому вдалось потрапити до престижної компанії.

Гравець "жовто-чорних" має 62,6 балів рейтингу й посідає 61 місце.

Зазначимо, що Слюбик у цьому сезоні відіграв усі можливі хвилини в 23 матчах УПЛ та забив два голи.