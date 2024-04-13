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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 24-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють Олександрія та Динамо Київ.

Олександрія та київське Динамо зіграють на Ніці в рамках двадцять четвертого туру української Прем'єр-ліги.

Руслан Ротань, після поразки від одеського Чорноморця (2:3), залучив до стартового складу Кравченка в центрі оборони, тоді як Ковалець та Шостак гратимуть у центральному трикутнику.

Олександр Шовковський, на тлі нічиєї проти черкаського ЛНЗ (1:1), використав із перших хвилин Волошина праворуч в атаці, тоді як Бущан повернувся до рамки воріт.

Олександрія: Шевченко — Копина, Логінов, Кравченко, Мартинюк — Калюжний, Шостак, Ковалець — Калітвінцев, Кулаков, Шулянський.

Запасні: Долгий, Єрмаков, Сігеєв, Кулаковський, Ващенко, Бєляєв, Скорко, Беззера, Смирний, Костишин, Погорілий, Де.



Динамо Київ: Бущан — Тимчик, Попов, Дячук, Вівчаренко — Бражко, Андрієвський — Волошин, Шапаренко, Кабаєв — Ванат.

Запасні: Моргун, Ігнатенко, Ярмоленко, Караваєв, Супряга, Буяльський, Діалло, Михавко, Біловар, Дубінчак, Беніто, Пономаренко.



Гра Олександрія — Динамо Київ почнеться о 15:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.