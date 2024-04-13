Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку двадцять четвертого туру чемпіонату України, який відбудеться 13 квiтня та розпочнеться о 15:30.

У рамках 24-го туру української Прем'єр-ліги на нас чекає протистояння між Олександрiєю та Динамо, яке пройде на домашньому стадіоні перших.

Олександрiя — Динамо

Субота, 13 квiтня, 15:30. Стадіон "Ніка", Олександрія. Пряма трансляція на УПЛ ТБ

Руслан Ротань проти Олександра Шовковського. Як швидко летить час. Здається, ще нещодавно вони разом виходили на німецькі поля чемпіонату світу-2006, виводячи збірну до чвертьфіналу першого й досі останнього мундіалю для України. Втім, Шовковський уже тоді вважався за ветерана.

Причому Ротань та Шовковський грали разом і за Динамо. Як Руслан Петрович писав у власній книзі, перед сезоном-2005/06 йому зателефонували з Монако та повідомили, що його продали до Києва – майже як річ. Ротань відіграв за Динамо два з половиною сезони, виграв єдине чемпіонство в кар'єрі, але через травми не зміг себе повноцінно проявити і незабаром повернувся до Дніпра. Травм було багато і у Шовковського, але він залишився у Динамо, за відчуттями, назавжди.

А зараз вони вперше зіграють у новому статусі – до того ж у ситуації, коли максимально не до сентиментів що тому, що іншому.

1:1 з ЛНЗ Шовковський остаточно вичерпав ресурс можливих осічок до кінця сезону. Тепер Динамо потрібно вигравати усі матчі, що залишилися до кінця сезону, включаючи ігри з Шахтарем та Дніпром-1. Зрозуміло, що про таку серію навіть говорити дивно, коли ти щойно не зміг обіграти ЛНЗ, але київський клуб традиційно інших завдань перед собою не ставить.

Олександрія просто знаходиться на 11-му місці, тоді як півтора роки тому мала абсолютно робочі шанси на третє – і саме в цей момент поміняла Гуру на Ротаня. Це рішення як виглядало, так і виглядає дуже дивним, і новий тренер, за всього свого легендарного статусу, сильно відчуває терпіння керівництва... Загалом, чекаємо на боротьбу на кожній ділянці поля.

Щоправда, боротьба має бути, скажімо так, не у традиціях УПЛ. Величезна частка проблем Олександрії – від небажання грати просто. Ротань якщо не ставить інтелектуальний футбол, то, принаймні, прагне до нього – і, на жаль, оборона його команди не в змозі відповідати найвищим стандартам.

Саме це робить Динамо фаворитом гри. Просто замкнутися та відбитися, на одну гру ставши “автобусом”, Олександрія навряд чи зможе: такі речі треба награвати. А у боротьбі за м'яч, за опорну зону, Динамо явний фаворит просто за рахунок класу. Дискваліфікація Кампоса, яку отримав червону картку ще минулого туру, з Чорноморцем, теж грає на руку гранду.

ЦІКАВІ ФАКТИ:

Безпрограшна серія Динамо в УПЛ триває 11 ігор: 9 перемог та 2 нічиї.

Олександрія з початку чемпіонату на своєму полі більше одного голу за матч не забиває.

Андрій Ярмоленко (Динамо) може забити рекордний, 190-й, гол в складі українських команд.

50-й матч в УПЛ може провести Назар Волошин (Динамо).

40-й матч Руслана Ротаня біля керма Олександрії в УПЛ, в якому його підопічні можуть здобути 10-ту перемогу у чемпіонатах

20-й матч Динамо при Олександру Шовковському в УПЛ.

15-й гол в УПЛ може забити Владислав Кабаєв (Динамо), 10-й — Євгеній Смирний (Олександрія), який також може провести 100-й матч у всіх турнірах.

ПОТОЧНА ФОРМА:

ІСТОРІЯ ПРОТИСТОЯНЬ: