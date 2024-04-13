Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 13 квітня 2024 року.

У рамках 24-го туру української Прем'єр-ліги київська Оболонь на власному полі зіграла внічию з закарпатським Минаєм у битві аутсайдерів.

Вже на 12-ій хвилині Оболонь залишилася у меншості через вилучення Олександра Рибки, але згодом суперник зрівняє кількісні склади за рахунок червоної Сергія Корнійчука на 67-ій хвилині.

Щодо голів, то усі забиті м'ячі ми побачили в другому таймі: Минай отримав перевагу на 58-ій хвилині завдяки зусиллям Дениса Устименка, але перевага ця не була довготривалою, оскільки всього за чотири хвилини Владислав Приймак повернув паритет на табло.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Оболонь — Минай у матчі 24-го туру української Прем'єр-ліги-2023/24:

Оболонь — Минай 1:1

Голи: Приймак, 62 — Устименко, 58



Оболонь: Рибка — Нагієв (Прокопенко, 59), Приймак, Дубко, Осман — Грисьо (Лукянчук, 74), Черненко, Слободян (Мороз, 46), Запорожець, Груша (Суханов, 74) — Краснопір.



Минай: Кемкін — Кисіль (Дмитрук, 66), Піддубний, Скиба, Корнійчук — Ременяк (Вітенчук, 46), Семотюк (Демиденко, 80), Кораблін (Матюшенко, 46), Петько, Вакула — Устименко (Тищук, 90).



Попередження: Грисьо, Черненко, Осман — Петько, Кораблін, Корнійчук, Дмитрук



На 12-й хвилині був вилучений Олександр Рибка (Оболонь) (грубе порушення).

На 67-й хвилині був вилучений Сергій Корнійчук (Минай) (друге попередження).