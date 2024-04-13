Україна

Команди Валерія Іващенка та Желько Любеновича обмінялись голами, але до бажаного результату так і не прийшли.

Єврокубки посеред тижня жодним чином не впливають на розмірений плин національних першостей, тож після емоційних вечорів міжнародних змагань ми все одно мали повертатись до справ у українській Прем’єр-лізі. А там тим часом розпочинався вже двадцять четвертий тур і ми перебували за крок до початку найбільш запеклого етапу сезону — фінішної прямої.

Дещо символічним у цьому плані було те, що говорити про футбольні події цими вихідними ми починали з гри поміж двома претендентами на виліт, київською Оболонню та закарпатським Минаєм, на полі Оболонь-Арени. Афіша, звісно, не найбільш яскрава навіть серед тих, що мали місце в звітній ігровий день. Проте яке ж велике значення для обох команд мав отримати результат їхнього протистояння.

Саме тому ми прогнозовано отримали запеклу боротьбу вже з перших хвилин, ніби інакше й бути не могло. І хоча командам мало що вдавалось попереду через значну кількість помилок, вони все одно з часом непогано розігрались. Велика частка в цьому прогресі залишилась за воротарем "пивоварів" Олександром Рибкою, який на десятій хвилині пішов у ризикований підкат за межами штрафного проти Устименка й збив суперника.

А вже за пару хвилин та після перегляду VAR арбітрами голкіпер господарів побачив перед собою червоне світло, бо нападник офсайду зміг уникнути під час передачі Корабліна з глибини, а ось гравець Оболоні від покарання вже нікуди не втік. Слідом за цим гра завершилась і для Запорожця, якого вимушено замінили на резервного голкіпера Федорівського, та й Минай із того заробленого штрафного зусиллями Корабліна поцілив у поперечину, тож гра поступово розкривалась.

Федорівський, до речі, мав певні проблеми з відчуттям лінії воріт, але хоч перший тайм відстояв без пропущених м’ячів. І команда йому за це мала б бути вдячною, бо підстави для голів Минай створював зусиллями Вакули або на сам кінець Піддубного, який узагалі поцілив у стійку головою під час одного з флангових навісів. Проте перевага гостей за кількістю гравців на полі до перерви так і залишилась невикористаною, тоді як Оболонь навіть у меншості не полишала спроб атакувати у відповідь.

Після перерви Любенович намагався двома замінами додатково навантажити вільний простір на половині поля суперників, але підняти градус боротьби одразу в Миная не вийшло. Фактично, "пивовари" самі собі привезли гол, коли на 53 хвилині Осман у центрі штрафного ліктем зачепив голову Петька в боротьбі за подачу з правого флангу, що не залишилось поза увагою арбітрів на VAR.

І хоча через недотримання правил Федорівським першу хибу Устименка під час удару в лівий кут довелось перебивати, Денис таки вразив чужі ворота з другої спроби. Це мало додати впевненості Минаю як в атаці, так і в захисті, бо тепер потрібно було просто втримати бажаний результат. Однак ні — чергова подача з правого флангу від Грисьо на дальню стійку таки завершилась ударом головою від Приймака, тож дуже швидко рахунок знову став рівним.

А далі лівий захисник закарпатців Корнійчук фактично поховав шанси власної команди розвинути успіх другою жовтою карткою за в цілому схожі порушення правил на чужій половині всього за сім хвилин. Склади вирівнялись за кількістю футболістів, але позитивний настрій був саме в "пивоварів", бо, якщо вони вже й у меншості відігрались, то що заважало розвинути успіх у рівних складах? Господарі поля, яких підганяли місцеві трибуни, пішли до шаленого штурму.

Але успіху значного ці спроби не мали передусім через втручання воротаря Кемкіна. Тягнув удари будь-якого калібру, і в підсумку витягнув команду на нічию в дуже складній та неоднозначній грі. Проте бажаного жодна із сторін так і не отримала.

У наступному турі київська Оболонь гостюватиме в Олександрії, тоді як закарпатський Минай прийматиме в столиці київське Динамо в перенесеному матчі посеред тижня, а потім гратиме повноцінно вдома проти львівського Руху.

Оболонь — Минай 1:1

Голи: Приймак, 62 — Устименко, 58



Оболонь: Рибка — Нагієв (Прокопенко, 59), Приймак, Дубко, Осман — Грисьо (Лукянчук, 74), Черненко, Слободян (Мороз, 46), Запорожець, Груша (Суханов, 74) — Краснопір.



Минай: Кемкін — Кисіль (Дмитрук, 66), Піддубний, Скиба, Корнійчук — Ременяк (Вітенчук, 46), Семотюк (Демиденко, 80), Кораблін (Матюшенко, 46), Петько, Вакула — Устименко (Тищук, 90).



Попередження: Грисьо, Черненко, Осман — Петько, Кораблін, Корнійчук, Дмитрук



На 12-й хвилині був вилучений Олександр Рибка (Оболонь) (грубе порушення).