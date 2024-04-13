Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 13 квітня 2024 року.
Рух - Кривбас, фото: УПЛ
13 квітня 2024, 22:59
У рамках 24-го туру української Прем'єр-ліги Рух приймав Кривбас.
Огляд матчу:
Рух — Кривбас 1:1
Голи: Бренер де Паула, 73 - Кожушко, 45
Рух: Ледвій — Сич, Слюбик, Холод, Роман (Лях, 79) — Пастух, Дідик, Бренер де Паула — Федор, Теслюк (Квасниця, 58), Плюман (Руніч, 78)
Кривбас: Маханьков — Бандейра да Фонсека, Бескоровайний (Сантіні, 46), Стецьков, Дібанго — Іліч (Бізімана, 37), Вакулко (Луньов, 80) — Кузик (Понєдєльнік, 81), Микитишин (Хомченовський, 58), Соса — Кожушко
Попередження: Роман, Сич, Теслюк, Дідик — Бескоровайний, да Фонсека.