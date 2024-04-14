Півзахисник Руху прокоментував нічию проти Кривбасу.
Олег Федор, фото ФК Рух Львів
14 квітня 2024, 13:13
Напередодні львівський Рух на власному полі зіграв унічию проти криворізького Кривбасу в рамках двадцять четвертого туру української Прем’єр-ліги.
Рух — Кривбас 1:1 Відео голів та огляд матчу УПЛ
Після завершення гри півзахисник "жовто-чорних" Олег Федор прокоментував виступ власної команди.
"Ми не задоволені результатом, адже гра нам вдавалась і Рух повинен був дотискати суперника у домашніх стінах. Якби гравці нашої команди реалізували свої моменти у першому таймі, то матч пішов би за зовсім іншим сценарієм, але, на жаль, забити не вдалось.
Пропущений гол перед перервою розчарував нас, але з іншого боку він додав нам сил та мотивації зіграти краще у другому таймі, адже потрібно було відіграватись.
Кожен гравець нашої команди відчуває один одного на полі. Ми награємо різноманітні комбінації і під час матчу намагаємось втілити їх у життя — у епізоді з голом, який забив Таллес, саме так і сталось.
Хотілось перемогти, але, мабуть, не вистачило холоднокровності на останніх хвилинах, бо треба було спокійніше поводитись з м’ячем", — заявив український виконавець.
У наступному турі львівський Рух гостюватиме в закарпатського Миная.