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Півзахисник Руху прокоментував нічию проти Кривбасу.

Напередодні львівський Рух на власному полі зіграв унічию проти криворізького Кривбасу в рамках двадцять четвертого туру української Прем’єр-ліги.

Рух — Кривбас 1:1 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри півзахисник "жовто-чорних" Олег Федор прокоментував виступ власної команди.

"Ми не задоволені результатом, адже гра нам вдавалась і Рух повинен був дотискати суперника у домашніх стінах. Якби гравці нашої команди реалізували свої моменти у першому таймі, то матч пішов би за зовсім іншим сценарієм, але, на жаль, забити не вдалось.

Пропущений гол перед перервою розчарував нас, але з іншого боку він додав нам сил та мотивації зіграти краще у другому таймі, адже потрібно було відіграватись.

Кожен гравець нашої команди відчуває один одного на полі. Ми награємо різноманітні комбінації і під час матчу намагаємось втілити їх у життя — у епізоді з голом, який забив Таллес, саме так і сталось.

Хотілось перемогти, але, мабуть, не вистачило холоднокровності на останніх хвилинах, бо треба було спокійніше поводитись з м’ячем", — заявив український виконавець.

У наступному турі львівський Рух гостюватиме в закарпатського Миная.