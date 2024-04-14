Україна

Гол Данила Сікана приніс "гірникам" три залікові бали.

Шахтар в рамках 24 туру елітного дивізіону чемпіонату України відправився у гості до Ворскли. В старті "гірників" вийшов Дмитро Криськів, а також Данило Сікан. У полтавців відзначимо появу Якубу Наджееба та Артема Челядіна.

Шахтар доволі швидко пристосувався до не дуже якісного газону та йде в атаку великими силами. На 5 хвилині Ісенко невдало зіграв на виході, Бондаренко головою скинув м'яч на дальню стійку, але Сікан не встиг замкнути пас. Згодом, Ворскла змогла трохи відсунути гру від своїх воріт, але в одному з епізодів. Кевін втік лівим флангом та зробив прострільний пас на Зубкова — Олександр пробив, але Ісенко ногою відбив удар. Втім, Сікан був перший на добиванні та не залишив шансів голкіперу. 0:1.

Полтавці не знітились та намагались йти в атаки великими силами. Однак момент прийшов з контрвипаду - Степанюк далеченько відпустив м'яч при прийманні, а Різник цим скористався та забрав ігровий снаряд, зробивши декілька кроків вперед. Шахтар намагався користуватись моментами, коли Ворскла розкривалась та міг подвоїти перевагу - Кевін та Сікан знов розірвали фланг супротивника, Георгій викотив м'яч на Сікана, але той запізнився з ударом і Пердута йому завадив.

Команди пішли відпочивати за рахунку 0:1, а вже в першій треті другої половини Шахтар залишився в меншості. Кевін прострілив з лівого флангу на Сікана — той пробив в один дотик, але Ісенко врятував. На добиванні Зубков не дотягнувся до м'яча і зачепив голову голкіпера. Арбітр одразу показав червону картку, а після підтвердив своє рішення передивившись повтор епізоду.

Ворскла володіла територіальною перевагою, проте не могла конвертувати її в небезпечні моменти. Шахтар шукав свій момент у швидкому випаді. Одного разу Бондаренко виривався на побачення з Ісенко, але був занадто повільним та дозволив опоненту себе наздогнати.

Ворскла намагалась провести фінальний штурм, але так і не змогла здивувати захисників супротивника. Шахтар набрав три бали та зміцнив свою лідерську позицію в УПЛ.

Ворскла — Шахтар 0:1

Гол: Сікан, 22

Ворскла: Ісенко — Крупський, Хрипчук, Пердута, Наджееб (Ковталюк, 68) — Павлюк, Сіссоко — Кане, Челядін (Адулай Джау Коджові, 82), Мякушко (Нестеренко, 52) — Степанюк

Шахтар: Різник — Конопля, Бондар, Матвієнко, Азарові — Бондаренко (Назарина, 74), Криськів — Зубков, Судаков (Степаненко, 88), Кевін (Гомес, 60) — Сікан (Траоре, 73)

Попередження: Крупський

Вилучення: Зубков, 56