Україна

Із калейдоскопу гольових моментів біля чужих воріт команда Юрія Коваля змогла взяти лише один гол.

Гонитва команд-учасниць української Прем’єр-ліги за бажаними для них місцями в турнірній таблиці продовжується. Однак для певних клубів і досі актуальним залишається питання виживання в "еліті", у процесі чого за ходом цієї кампанії доволі несподівано опинився один із учасників єврокубків від нашої країни — луганська Зоря.

Не так давно й одеський Чорноморець перебував у небезпечній зоні, тож гра на полі стадіону Лівий берег у столиці для команди Романа Григорчука ще й мала характер реквієму за минулими часами, коли справи в "моряків" ішли гіршим чином, аніж зараз. Хоча ще два тижні тому в такому оптимістичному дусі ми б про одеситів точно не говорили, бо вони банально не могли перемогти. Десь тоді востаннє здобувала свою перемогу й команда Юрія Коваля.

Проте на стадіоні Лівий берег бодай у першому таймі футбол був суто одностороннім. На користь господарів поля, які фактично нічого не дозволяли робити суперникам в атаці, тоді як ті у відповідь аж надто багато дозволяли робити біля власних володінь. У підсумку, Зоря забила швидкий гол на 12 хвилині, коли з другої спроби Горбач ударом головою переграв Варакуту під час подачі з правого флангу від Бутка.

Після цього в Григорчука навіть приводів присісти на лаву для запасних перепочити не було, бо здавалось, що його команда розвалиться остаточно, якщо тренер на неї не буде гарчати з технічної зони. Але й без того Варакута носився в межах власного воротарського неначе так білка в колесі, намагаючись не дати суперникам забити другий м’яч і остаточно зняти всі питання в цій грі.

А моментів для цього в Зорі було хоч греблю гати — але як не користались власними нагодами Яцик чи Антюх, то взагалі окрема історія. Господарі мали безліч моментів за ходом першого тайму й навіть активізація "моряків" у атаці не ставила під сумнів те, що Зоря просто краще грає в футбол за своїх опонентів. Але якось команда Коваля не забила, а колектив Григорчука якось відбився, тож другий тайм не втратив своє практичне значення.

Мало що змінилось на полі після перерви, але Чорноморець усе ж таки трохи потримав м’яч у атаці на початку, після чого розпочався справжній фестиваль марнотратства від Горбача, який лише власними зусиллями мав доводити рахунок не те, що до розгромного, а й узагалі до непристойного. Однак ні, ані Ігор, ані будь-хто з його партнерів, більше цього дня не забивали. Про "моряків" у цьому контексті взагалі не говоримо — слабкий матч у їхньому виконанні.

У наступному турі луганська Зоря гостюватиме в донецького Шахтаря, тоді як посеред тижня його й прийматиме, тоді як наступний матч одеського Чорноморця відбудеться вдома проти криворізького Кривбасу.— Чорноморець 1:0Горбач, 12Сапутін — Бутко, Джордан, Батагов, Вантух — Башич — Антюх (Бугай, 87), Чурко (Дришлюк, 81), Яцик (Мишньов, 88), Кирюханцев (Жуніньйо, 73) — Горбач (Ндур, 74).Варакута — Путря (Голуб, 90+1), Салюк, Гучек, Єрмаков — Альваренга, Васильєв, Кузик (Зе, 80) — Бадібанга, Авагімян (Присяжнюк, 80), Штогрін.Попередження: Жуніньйо