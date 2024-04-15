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Півзахисник Кривбасу прокоментував нічию проти Руху.

У двадцять четвертому турі української Прем’єр-ліги криворізький Кривбас розійшовся миром із львівським Рухом на полі суперників.

Рух — Кривбас 1:1 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри півзахисник "червоно-білих" Дмитро Хомченовський прокоментував виступ власної команди.

"Звісно, прикро, що втратили перемогу та їдемо додому лише з одним набраним балом. Із іншої сторони, гра була непроста, тож одне очко — теж у скарбничку, рухаємось далі, готуємось до матчу проти Чорноморця.

Прикро, що пропустили необов’язковий м’яч. Провалили центр, коли пропускали. Загалом, Кривбас виглядав добре. Так, десь був нервовий початок гри, але потім перехопили ініціативу, забили гол. Контролювали хід подій, але маємо що маємо наразі.

Це складне питання, чи набрав одне очко Кривбас, чи втратив два. Ми з Рухом відносно близько в таблиці один до одного, тому все побачимо вже в кінці сезону.

У жодному разі дві нічиї поспіль не похитнули наші амбіції. Треба перемагати Чорноморець та далі вже думати про наступні матчі", — заявив український виконавець.

У наступному турі криворізький Кривбас гостюватиме в одеського Чорноморця.