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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 24-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють черкаський ЛНЗ та рівненський Верес.

Черкаський ЛНЗ та рівненський Верес зіграють поміж собою в рамках двадцять четвертого туру української Прем'єр-ліги на полі стадіону Центральний у Черкасах.

Олег Дулуб, після нічиєї проти київського Динамо (1:1), залучив до стартового складу Тілля та Бара в трикутнику в центрі поля, тоді як Хобленко та Пасіч долучились до нападу.

Олег Шандрук, на тлі перемоги над київською Оболонню (3:0), використав із перших хвилин Когута в рамці воріт, тоді як Морозко, Яго та Шастал утворять лінію під єдиним нападником — Мрвальєвичем.

ЛНЗ: Кучеренко — Норенков, Муравський, Саліху, Стасюк — Тілль, Бар, Яшарі — Наумець, Хобленко, Г. Пасіч.

Запасні: Пеньков, Самойленко, Насонов, Олійник, Прядун, Рибалка, Тарасенко, Тищенко, Шестаков, Ейнел.



Верес: Когут — Балан, Курко, Вовченко, Шевченко — Кучеренко, Кухарук — Морозко, Яго, Шастал — Мрвальєвич.

Запасні: Ющишин, Кулик, Сміян, Жуліо Сезар, Мельник, Гакман, Кльоц, Дахновський, Шарай, Гайдучик, Годя, Шестаков.



Гра ЛНЗ — Верес почнеться о 15:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.