Україна

Наставник рівненської команди поділився своїми думками після гри з ЛНЗ.

Головний тренер рівненського Вереса Олег Шандрук прокоментував поразку своєї команди у матчі УПЛ проти черкаського ЛНЗ (0:1).

"Доволі рівний перший тайм. Боротьба за центр поля. Практично без моментів. Потім — сигнал тривоги. Я вже казав про це, в нас є така проблема — ми ніби домовляємося, але потім знову не вмикаємося в гру на сто відсотків. Втратили концентрацію на старті другого тайму і після власного стандарту пропустили гол.

Після цього хвилин на сім ми взагалі втратили контроль над грою. ЛНЗ мав перевагу. Потім суперник грав по результату. ЛНЗ дуже надійно обороняється. Але свій момент ми мали. Могли здобути дуже важливе очко. На жаль, програли.

Щодо стану поля у Черкасах — воно вже краще, ніж було тут під час гри з Минаєм. Але таке поле сприяє саме великій кількості боротьби і тут дуже важливо вигравати підбори. Щільність гри в обороні виходить на перший план", — наводить слова Шандрука прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу ЛНЗ — Верес.